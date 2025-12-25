Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı ciddi hazırlık yaparak toplumda afet bilincini oluşturmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi' kapsamında Çayırova'da 2 günlük eğitim gerçekleştirildi.

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Çayırova Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından 'Afetler Karşısında Dirençli Toplum', Öznur Uzcan tarafından 'İlk Yardım', İlknur Erdoğan tarafından 'Yangın Eğitimi', AFAD Eğitmeni Alper Şen tarafından 'Afet Bilinci', Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ise 'Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması' konu başlıkları ele alındı. Eğitime 9 mahalleden 270 vatandaş katılım sağladı.

AÇILIŞ PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Eğitimin açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, Çayırova'nın farklı mahallerinden STK'lar, muhtarlar, öğretmenler, imamlar ve mahalle halkı gönüllüleri katıldı.

Başkan Vekili Hasan Soba, 'Tabi ki afet deyince ilk aklımıza deprem geliyor. 6 Şubat depremlerinde ülkemizde 11 şehrimiz büyük bir yıkım yaşadı. Bunun yanında küresel ısınma ile sel ve büyük yangınların arttığını görüyoruz. Tabi ki bu durumların olmasını arzu etmeyiz ama bu gibi durumlara da hazırlıklı olmalıyız. Biz bir deprem ülkesiyiz ve afetlere hazırlıklı olmalıyız. Biz Kocaeli Üniversitesi ve AFAD ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu gibi projelerimiz çok verimli oluyor. Mahalle halkımızı bu konuda bilinçlendirmek ve eğitim verilmesi olası bir afet durumunda çok önemli faydalar sağlıyor' ifadelerini kullandı.

SAHA UYGULAMA GEZİSİ

'Afet Zararlarının Azaltılması ve Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi' konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serpil Gerdan, sunumunun ardından yaklaşık 270 mahalle gönüllüsüyle sahaya çıkarak 'Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi' uygulamasını gerçekleştirdi. İnceleme yapılan mahallede evlerin dış cephelerini gözlemleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde bina cephesi, bina çevresi ve kentsel altyapı kusurlarını tespit etti.