Kocaeli Çayırova Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi bugün gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'da Ekim ayı olağan meclis toplantısı, bugün gerçekleştirilen ikinci birleşimin ardından tamamlandı.

Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı ikinci birleşiminde altı gündem maddesi karara bağlandı. Bir önceki meclise ait karar özetlerinin kabul edilmesiyle başlayan toplantıda birinci gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2026 yılını kapsayan performans programı ise oy çokluğu ile kabul gördü.

Gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülen 2026 yılı mali bütçe kararnamesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. 2026 mali bütçe yılı kararnamesine göre 2026 yılı tahmini bütçe 2 milyar 998 milyon TL olarak belirlendi.

'ALDIĞIMIZ KARARLAR HAYIRLARA VESİLE OLSUN'

Meclis gündeminin dördüncü, beşinci ve altıncı maddeleri komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 4 Kasım 2025 Saat 14.00'da yapılmasına karar verilmesinin ardından, meclis toplantısı sona erdi. Meclis sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Ekim ayı olağan meclis toplantımızı, bugün gerçekleştirdiğimiz ikinci birleşimle tamamladık. Aldığımız kararların ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.