Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından kamu destekli özel sektör yöntemiyle Davutkadı mahallesinde temeli atılan kentsel dönüşüm projesi bir yıl içerisinde tamamlanacak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Davutkadı Mahallesi'nde kamu destekli özel sektör yöntemiyle Albena İnşaat tarafından yürütülecek kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katıldı.

Proje kapsamında; ömrünü tamamlamış 11 adet binanın yıkılmasıyla elde edilen 2 bin 780 metrekarelik alanda 3 blok halinde 56 konut ve 3 iş yeri yapılacak.

Bahçeli nizam, kapalı ve açık otopark alanın yanı sıra ortak kullanım alanları bulunacak. Kentsel dönüşümde temel önceliklerinin 'gönüllülük olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu projedeki 132 hak sahibiyle yüzde 100'e yakın bir uzlaşma sağladıklarını ifade etti.

YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE UZLAŞMA

Yıldırım'ın 286 noktasında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının artarak devam edeceğini de ifade eden Başkan Yılmaz, 'Kamu, özel sektör, özel sektör-kamu yatırım ortaklığı ile veya kamu destekli özel sektör yöntemleriyle gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm hamlemizde olmazsa olmazımız ortak uzlaşı. Devam eden projelerimizin tamamında yüzde 90'ın üzerinde uzlaşma sağladık. Bizde kentsel süreci başlaması için öncelikle vatandaşımızın bunu talep etmesi veya buna rıza göstermesiyle başlıyor. Bu gün burada kamu destekli özel sektör yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz projemiz gibi çalışmalarda, biz gerekli planlamaları ve uygulamaları yaptıktan sonra süreci özel sektör temsilcileri ile birlikte yürütüyoruz. Bizim burada temel işlevimiz, burada karşılaşılan olası problemlerin çözümünde öncü olarak süreci hızlandırmak. Bu şekilde başladığımız projemizi bir yıl içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. Yıldırım Büyük düşünüp büyük dönüşmeye devam ediyor' diye konuştu.