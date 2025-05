Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” tarıma can suyu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, arıcılık ve modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca can suyu projeyle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 2019’dan bu yana hayata geçirdiği 86 tarımsal destek projesi ile üreticilere 1 milyar lira değerinde katkı sunarak, çiftçilerin her zaman yanında oldu.

34 BİN DEKAR MISIR TARLASI DESTEKLENECEK

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi desteği sağladı. Buna göre Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde yürütülen proje doğrultusunda, ilkbahar döneminde 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton (13.800 paket) 15-15-15 gübresi ile 72 ton (4800 paket) dane ve silajlık mısır tohumu desteği sundu. Bu projeyle Kocaeli genelinde yaklaşık 34 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

TARLALARDA EKİM MESAİSİ BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, “Ekilmemiş toprak kalmasın” sloganıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Mısır tohumu ve gübrelerini teslim alan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, tohumları toprakla buluşturmaya başladı.

YEM MALİYETLERİNİ AZALTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre desteği, çiftçilere maliyetleri yarı yarıya azaltma imkânı sağlıyor. Bu sayede yem bitkisi üretimi yapan çiftçiler, daha düşük maliyetlerle kaliteli yem üretimi yapabiliyor. Ayrıca destek sayesinde çiftçilerin nakit akışları rahatlıyor ve finansal sıkıntılar en aza indiriliyor. Yem bitkisi üretiminde kullanılan kaliteli tohumlar, hayvanların daha sağlıklı bir şekilde beslenmesini ve daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Bu da Kocaeli’ndeki çiftçilere yüksek kaliteli süt ve et üretiminde verimlilik artışı sağlayarak, ekonomik kazançlarını artırma imkanı sunuyor.

ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN ÇOK MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tarımsal destekler, bölgedeki çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Üreticiler, bu desteklerin tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Çiftçiler, Başkan Büyükakın’ın tarım ve hayvancılığa verdiği önemin, sektördeki gelişime katkı sağlayacağını vurguladı.

“DESTEKLER İLE 12 DÖNÜM TARLA EKİYORUZ”

Körfez ilçesi Cuma Mahallesi’nde çiftçilik yapan Yakup Korucu, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 12 dönüm tarla ektiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin verdiği yüzde 50 hibeli mısır ve gübre desteğinden faydalanarak, ekimimizi yapıyoruz. Yaklaşık 12 dönüm civarında tarlayı ekiyoruz. Geçen dönemlerde mazot desteği de vermişti belediyemiz daha rahat ekim ve dikim yaptık. İlkbahar yem bitkisi tohumu mısır, yem bezelyesi, arpa, gübre ve mazot desteğinden faydalanmıştık. Bu destekler verimimizi artırıyor. Girdi maliyetleri düştüğü içinde çok faydası oluyor. Büyükşehir Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz, desteklerinin devamını bekliyoruz” dedi.

“İŞİMİZ KOLAYLAŞTI, VERİM ÇOK ARTTI”

Bir diğer çiftçi Ensar Korucu ise, “Büyükşehir Belediyemizin verdiği yüzde 50 hibeli mısır tohumlarından arazimize ekiyoruz. Gübre, mazot ve tohum desteği işimizi çok kolaylaştırıyor. Verim çok arttı. Genç çiftçi olarak topraklarımızı işlemeye, üretmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Tahir Büyükakın başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Genç çiftçileri de desteklemeye devam etsin” ifadelerini kullandı.

“TAHİR BAŞKAN ÇİFTÇİNİN YANINDA”

Derince Çavuşlu köyünde üreticilik yapan İsmail Karagöz ise, “17 dönüm yerimize, Büyükşehir Belediyemizin yüzde 50 hibeli danelik mısır tohumunun ekimin yapıyoruz Tahir başkanımız sağolsun, bu sene de destek verdi. Daha önceki desteklerimizden yonca tohumundan faydalandık. Şu anda da onun da hasadı başladı. Mazot desteğinden de faydalanmıştık. Tahir başkanım çiftçinin her zaman yanında oldu. Desteklerin olması çiftçinin tamamen avantajında olan bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.