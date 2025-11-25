Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tarım Akademisi' çatısı altında başlattığı uygulamalı eğitim programı, aday çiftçilere modern tarımın tüm aşamalarını yerinde görme ve teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendisleri ve uzman teknik personelin rehberliğinde düzenlenen eğitim gezisinin ilk durağı, Bayraktar Köyü'ndeki sebze üretim serası oldu.

Aday çiftçiler bu serada fide dikimi, bakım uygulamaları ve hasat sürecine doğrudan katılarak seracılıkta kullanılan modern teknikleri yakından tanıdı. Bu ziyaret, katılımcıların tarımın günlük yaşamla bağını kurmalarına büyük katkı sağladı.

MANTAR ÜRETİM TESİSİNİ GEZDİLER

Programın bir diğer ayağında ise farklı bir öğrenci grubu mantar üretim tesisini ziyaret etti. Aday çiftçiler, mantar yetiştiriciliğinde kullanılan teknolojiler, üretim aşamaları ve paketleme süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Tesiste adım adım takip edilen üretim modeli, tarım teknolojilerindeki yeniliklerin sektöre nasıl entegre edildiğini yerinde görme fırsatı sundu.

BİLİNÇLİ VE DONANIMLI ÇİFTÇİLER YETİŞİYOR

Büyükşehir yetkilileri, Tarım Akademisi'nin gençler başta olmak üzere tarıma ilgi duyan herkesin bilgi birikimini artırmayı, bilinçli üretim alışkanlıklarını geliştirmeyi ve yerel üretimi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Teoriyle pratiği birleştiren saha eğitimlerinin, aday çiftçilerin modern tarım tekniklerine hakim, güçlü birer üretici olarak yetişmelerine önemli katkı sağladığı ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım Akademisi aracılığıyla sürdürülebilir tarım anlayışını destekleyen, yeniliklere açık ve geleceğin üretim modellerine uyum sağlayabilecek nitelikte çiftçiler yetiştirmeye devam ediyor.