Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve istihdama verdiği destek, yürütülen çeşitli projelerle 2025 yılında artarak devam etti. Eğitimde bir adım ileri mantığıyla yüzlerce kişiye ücretsiz ve nitelikli eğitim fırsatı sunan istihdam akademileri, yeni çalışmalarla vatandaşların mesleki becerilerini güçlendirmede etkin bir rol oynadı

KOCAELİ (İGFA) - Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü İstihdam Akademileri bünyesinde kurulan Moda Akademisi, özellikle tekstil ve moda sektöründe nitelikli eleman yetiştirmeye odaklanıyor.

Akademide bilgisayarlı modelistlik, tasarım, drapaj, dikiş teknikleri, görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı, bilgisayarlı tasarım, modelistlik, moda koleksiyon geliştirme ve perakende koleksiyonu planlama ve uygulama gibi uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere hem teorik hem de pratik bilgi veriliyor. İkinci yılına giren Moda Akademisi, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 8 farklı branşta, kişilerin eğitim aldığı akademide geleceğin modacıları yetişiyor.

İLK MEZUNLAR VERİLDİ

2024-2025 eğitim yılında Moda Akademisi'nde 8 farklı branşta eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu defilesi, davetlilere unutulmaz görsel şölen sundu. Kursiyerlerin özgün tasarımlarıyla sahne alan defile, modanın kalbinin artık Kocaeli'nde attığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Seka Kâğıt Müzesi'nde gerçekleştirilen Türk Dünyası temalı dönem sonu defilesinde 254 kursiyerin tasarımı sergilenirken, Moda Akademisi de bu özel organizasyonla ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.

Ayrıca 'İstihdam Akademileri' kapsamında daha spesifik mesleki alanlarda; Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı Eğitimi, Aday Çiftçi Eğitimi ve Mantarcılık gibi ileri düzey eğitimler verilerek kursiyerlerin sektörde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olması sağlanıyor. Bu sayede kursiyerler yalnızca bilgi öğrenmekle kalmayıp, sektörde doğrudan istihdam olanağına da yaklaşmış oluyorlar.

USTAM PROJESİ İLE YENİ BİR MESLEK SAHİBİ OLUYORLAR

Örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim vererek, nitelikli personel ile sektör buluşması sağlayan USTAM projesi istihdama katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni eğitim projelerinden biri olan Tarım Akademisi, İstihdam Akademileri çatısı altında hayata geçirildi. Akademi, tarım sektöründe nitelikli üretici ve istihdam oluşturmayı amaçlıyor.

Tarım Akademisinin ilk döneminde genç çiftçilere ve kadınlara yönelik olarak aday çiftçi eğitimi, mantar yetiştiriciliği gibi branşlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Akademinin 2. döneminde arı yetiştiriciliği, üzümsü meyve yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği gibi branşlarda açılarak toplam 5 branşta eğitimler verilecektir. Eğitimler Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle saha alanlarında, seralarda ve bahçelerde de uygulanarak kursiyerlerin sahada deneyim kazanması sağlanıyor. Akademiyi başarıyla tamamlayanlara, tarımsal destekler ve hibe programlarında öncelikli fırsatlar gibi ek avantajlar sağlanarak mezunların kendi üretim işletmelerini kurma potansiyeli artırılıyor. Ayrıca kadınların tarıma katılımı için özel programlar planlanıyor.

İSTİHDAMA AÇILAN KAPI

2025 yılında İstihdam Akademileri, istihdam odaklı yaklaşımını daha da ileri taşıyor.

Sertifikalı eğitimler, alanında uzmanlar ile yapılan söyleşiler ve sektörle kurulan iş birlikleri sayesinde kursiyerler, nitelikli iş gücü olarak çalışma hayatına hazırlanıyor. Kendi işini kuran ya da sektörün taleplerine göre eğitim alarak iş bulan kursiyerlerin sayısı her geçen yıl artıyor.