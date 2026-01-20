Wellington, Florida'nın Dünya Klasmanındaki Polo Sezonu, Bu Nisan Ayında İkonik U.S. Open Polo Championship® ile Zirveye Ulaşacak

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORİDA (İGFA) - United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn., markanın polo sporu için dünyanın önde gelen destinasyonlarından birinin Resmi Sponsoru olarak geri döndüğü Wellington, Florida'daki USPA National Polo Center'da (NPC) 2026 yüksek gollü polo sezonunun başladığını gururla duyurur.

NPC'deki 2026 Kış Polo Sezonu, U.S. Open Women's Polo Championship® ile başlayan, ardından üç bölümlük Gauntlet of Polo® serisinin ilk ve ikinci ayakları, C.V. Whitney Cup® ve USPA Gold Cup® ile devam eden, dünyanın en iyi profesyonel polo oyuncularını, polo midillilerini ve en üst düzeyde yarışan takımları sergileyen yüksek profilli turnuvalardan oluşan seçkin bir kadroya sahip olacak.

Yüksek gollü polo sezonu, Amerikan polo tarihindeki en prestijli ve imrenilen unvan olan U.S. Open Polo Championship® ile zirveye ulaşıyor. 1 Nisan 2026'da başlayıp 26 Nisan 2026'daki şampiyona finaliyle sona erecek olan turnuva, NPC'deki canlı izleyicileri ve ESPN platformları, Hindistan'daki Star Sports ve beIN Sports'taki milyonlarca ulusal ve uluslararası izleyiciyi bir kez daha büyüleyecek.

U.S. Polo Assn., Field One'ın (Birinci Saha) U.S. Polo Assn. Stadium Field olarak özel isim haklarını, oyun skor tabelasındaki belirgin markalamayı, Field Two (İkinci Saha) tabelalarını ve tüm NPC personelini U.S. Polo Assn. kıyafetleriyle giydirmeyi sürdürüyor. Kusursuz bir şekilde tımar edilmiş sahaları ve birinci sınıf misafirperverliği ile spor için dünyanın en prestijli tesislerinden biri olarak kabul edilen NPC, sezon boyunca dünyanın dört bir yanından binlerce hayranı, seçkin ve sürükleyici bir ortamda dünya klasmanında rekabeti deneyimlemeleri için ağırlayacak.

2026 sezonuna özgü olarak NPC, Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüm noktası olan yıldönümünü U.S. Polo Assn. kırmızısı, beyazı ve mavisi Americana tarzında onurlandırarak Amerikan ruhunun 250. yılını kutlayacak. Özenle hazırlanmış aktivasyonlar, hikaye anlatımı anları ve hayran deneyimleri aracılığıyla, NPC'deki 2026 yüksek gollü sezon, ülkemizin köklerini onurlandırırken, U.S. Polo Assn.'ın 1890'a dayanan otantik Amerikan mirasına ve polo sporuyla olan derin bağına sadık kalacak.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn., hayran deneyimini yükseltmeye, oyunun geleneklerini onurlandırmaya ve hem uzun süredir destekleyenleri hem de yeni izleyicileri, şu andan itibaren Nisan ayına kadar her Pazar Wellington'da polo sporunu en iyi şekilde deneyimlemeye davet etmeye devam etmekten gurur duyuyor,' dedi. '2026 sezonu, Amerika'nın 250. yıl dönümünü kutladığımız için özellikle anlamlı; bu, U.S. Polo Assn.'ın derin Amerikan mirası ve polo sporundaki otantik kökleriyle mükemmel bir şekilde örtüşen bir dönüm noktası.'

Prince, 'Hayranlar, USPA National Polo Center'da, sporun en iyi oyuncularının olağanüstü at ortaklarıyla birlikte dünyanın herhangi bir yerinde görülen en dinamik ve rekabetçi pololardan bazılarını sergilediği bir başka olağanüstü sezon bekleyebilirler,' diye ekledi.

Sezon boyunca, NPC misafirleri aksiyon dolu oyunları saha kenarından, stadyum localarından, tailgate çadırlarından, tribünlerden veya U.S. Polo Assn. MVP Lounge'dan izleyebilirler. Pavyon'da bulunan ve lüks Sunday Polo Brunch'ına ev sahipliği yapan U.S. Polo Assn. MVP Lounge, seçkin bir deneyim arayan hayranlar için birinci sınıf bir destinasyon olmaya devam ediyor. Misafirler, birinci sınıf yemeklerin, soğuk şampanyanın ve U.S. Polo Assn. roze şarabı ve markanın ödüllü dergisi Field X Fashion'ın en yeni sayısı da dahil olmak üzere markalı özel hediyelerin tadını çıkaracaklar.

Field One girişinin yanındaki Bilet Ofisi'nin yakınında bulunan özel USPA Shop at NPC, küresel müşteri düşünülerek yeniden tasarlandı ve türünün tek örneği yeni sergiler, ürünler ve deneyimler sunuyor. Misafirler için bu yükseltilmiş alışveriş deneyimi, spor-lüks Polo Club at NPC Koleksiyonu, U.S. Polo Assn. Global Koleksiyonu'ndan seçilmiş parçalar ve spor ilhamlı USPA Pro Koleksiyonu gibi zengin bir spor geleneğini yansıtan koleksiyonları içeriyor. USPA Shop at NPC, kış polo takvimi boyunca dönüşümlü bir dizi interaktif aktivasyona ev sahipliği yapacak. Misafirler, sanatçı buluşmaları, özel bez çanta baskıları ve hayranları oyun alanının ötesinde etkileşime sokmak için tasarlanmış diğer deneyimsel anların tadını çıkarırken, U.S. Polo Assn. spor ilhamlı ve lüks ürün çeşitlerini keşfedebilirler.

United States Polo Association Başkanı Stewart Armstrong, 'Ülkemiz için bu tarihi yılda, USPA, nesiller boyu Amerika Birleşik Devletleri'nde polo sporunu tanımlayan mükemmelliği, geleneği ve rekabetçi ruhu yansıtan bir 2026 sezonu sunmaktan gurur duyuyor,' dedi. 'Sezonun açılış maçından U.S. Open Polo Championship®'in son chukker'ına (devresine) kadar, yüksek gollü sezon, sporun en iyi tesislerinden birinde dünya standartlarında polo vaat ediyor.'

U.S. Polo Assn., şampiyona maçı finalistleri tarafından seçilen ve aralarında şunların bulunduğu sezon boyunca birçok polo hayır kurumunun gururlu bir destekçisidir: Equine Disease Communication Center, Great Strides Equestrian Foundation, Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue, Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center ve Work to Ride Program. Bu önemli polo ile ilgili hayır kurumları, her şampiyona maçı için kapalı gişe stadyumlarda bağış çekleri alacaklar.

NPC'deki 2026 kış polo sezonu biletleri mekanın web sitesi üzerinden satın alınabilir. Hayranlar, seçkin rekabeti, Amerikan mirasını ve polo sporunun kalıcı mirasını kutlayan unutulmaz bir sezon için U.S. Polo Assn.'a katılmaya davet ediliyor.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Wellington, Florida'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polo kulüpleri ve polo oyuncularının en büyük birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca spor hayranı için erişilebilir kılıyor.

U.S. Polo Assn., License Global'e göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak seçilmiştir. Ayrıca, spor ilhamlı marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda ödüllerle tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., dünya çapında birçok diğer kayda değer medya kaynağının yanı sıra Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ ile Yahoo Finance ve Bloomberg'de yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip edin.

USPA Global, United States Polo Association'ın (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'ı yönetir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için globalpolo.com adresini veya YouTube'da Global Polo'yu ziyaret edin.

