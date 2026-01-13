General Atomics ve ABD Donanması, MQ-9B SeaGuardian İnsansız Hava Aracı'nın denizaltı savunma yeteneklerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçları 2026'da uygulamaya geçmesi planlanan testler, mevcut sonar kapasitesini iki katına çıkardı.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ve ABD Donanması, MQ-9B SeaGuardian® İnsansız Hava Aracı Sisteminin (UAS) Denizaltı Savunma Harbi (ASW) yeteneğini genişletmeye devam ediyor. Uçuş testi 17 Aralık'ta gerçekleştirildi ve daha önce test edilenden daha fazla Sonobuoy Bırakma Sistemi (SDS) podu içeriyordu, bu da mevcut sonobuoy (sonar şamandırası) sayısını iki katına çıkardı.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'SeaGuardian için Çoklu Statik Aktif Tutarlı (MAC) teknolojisi de dahil olmak üzere sonobuoy kapasitesinin genişletilmesi, arama alanlarını genişletmek ve geliştirmek için gelişmiş ASW (Denizaltı Savunma Harbi) stratejimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. MQ-9B'mizin ASW yeteneğinin sağladığı daha geniş deniz kapsama alanı müşterilerimiz için son derece değerlidir.' dedi.

Sonobuoylar, bir uçaktan okyanusa bırakılan ve denizaltıların tespit edilmesine yardımcı olan deniz sensörleridir. SeaGuardian, AN/SSQ-36 Batitermal, AN/SSQ-53G Yönlü Frekans Analizi ve Kaydı (DIFAR) (pasif) ve AN/SSQ-62F Yönlü Komutla Aktive Edilen Sonobuoy Sistemi (DICASS) (aktif) şamandıralarını konuşlandırdı. Bu, Çoklu Statik Aktif Tutarlı (MAC) şamandıraların insansız bir hava aracından ilk kez bırakılmasıydı. MAC şamandıraları, geniş alanlarda denizaltıları tespit etmede daha iyidir ve DIFAR ve DICASS kullanımına kıyasla daha az şamandıra gerektirir.

ABD Donanması tarafından desteklenen uçuş testleri, özellikle SDS'nin (Sonobuoy Bırakma Sistemi) sertifikalandırılmasını amaçlıyordu. Bu uçuş testi, ABD Pasifik Filosu Komutanı'nın 7. Filo'ya Operasyonel Değerlendirme konuşlandırmasını desteklemektedir ve Deniz Hava Harbi Merkezi Uçak Bölümü (NAWCAD) AIRWorks'ten ek destek ve hükümet denetimi görmüştür.

Testin ve veri incelemesinin tamamlanmasının ardından, ABD Donanması'nın Ocak 2026'da MQ-9B SeaGuardian kullanan ASW (Denizaltı Savunma Harbi) operasyonları için GA-ASI'ye konuşlandırma uçuş izni vermesi bekleniyor.

SeaGuardian ayrıca ABD Donanması tarafından Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ve Group Sail dahil olmak üzere çeşitli son tatbikatlarda kullanılmıştır.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin (UAS) dünyanın önde gelen üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içermektedir. Şirket, kalıcı durumsal farkındalık ve hızlı vuruş sağlayan, uzun süre havada kalabilen, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret ediniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ticari markalarıdır.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.