Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının geçtiğimiz Aralık ayında sahnelemeye başladığı, Kanadalı oyun yazarı Norm Foster'ın 'Aşk Listesi ' adlı oyununun basın gösterimi gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Geçtiğimiz hafta başı Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi'nde basın özel gösterimi gerçekleştirilen Eylül Aktürk'ün Türkçemize kazandırdığı ve yönetmenliğini Şehir Tiyatroları'nın sevilen oyuncusu Ercüment Yılmaz'ın üstlendiği 'Aşk Listesi' adlı eğlenceli oyun özel bir gösterim sundu. Eskişehirli basın mensuplarının ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sanat kurumlarında görev yapan sanatçıların bir araya geldiği oyun ilgi ve beğeni ile izlenerek alkışlarla son buldu.

Romantik komedi türündeki hikâyesi ile kadın erkek ilişkisi üzerinden, eğlenceli sürükleyici ve dikkat çekici bir anlatım diline sahip olan oyunda, Şehir Tiyatrosu sanatçıları Alp Sunaoğlu, Gamze Demirer ve Emre Demirci rol aldılar.

Oyun sonrası sahneye davet edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, oyuncuları tebrik ederek günün anlamına ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Temsil sonrası fuaye salonunda bir araya gelen sanatçı ve gazeteciler, oyun üzerine sohbet edip fotoğraf çektirdiler.