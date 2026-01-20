Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde ilk dönemin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen bireysel veli toplantılarında aileler, çocuklarındaki olumlu değişimi ve eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından öğretmenler, ailelerle birebir veli toplantıları gerçekleştirdi.

'Her çocuk özeldir' anlayışıyla yürütülen toplantılarda çocukların gelişimi detaylı şekilde değerlendirilirken, ailelerden gelen olumlu geri bildirimler dikkat çekti. Çınar Çocuk Evleri'nden hizmet alan veliler, çocuklarının mutluluğu, eğitim kalitesi, öğretmenlerin ilgisi ve kurumun güvenli yapısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü ise yaptığı değerlendirmede, 'Bizim için en önemli konu çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda eğitim alması. Gerçekleştirdiğimiz bireysel veli toplantılarında ailelerimizden aldığımız geri bildirimler bizleri çok mutlu etti. Ailelerimizle kurduğumuz güçlü bağın bir kez daha farkına vardık' ifadelerini kullandı.