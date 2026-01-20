Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in de eşlik ettiği ziyarette Vali Aktaş, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyarette basın mensuplarının talepleri ile yerel medyanın gelişimine yönelik öneriler ele alındı. Vali Aktaş, şehirde yaşayan vatandaşların haber alma hakkı için özveriyle görev yapan basın mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ise Vali Aktaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Oğuz, Sabiha Toprak Kırdemir, Caner Pesen, Mesut Işık, Barış Ateş, Barış Dursun, Olcay Karabağ, Mustafa Aksoy ve Mert Gürenç de hazır bulundu.