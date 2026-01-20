Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen '2026 Eskişehir Yılı' için kent genelinde hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda, Eskişehir'in dört bir yanı '2026 Eskişehir Yılı' afişleriyle süslenerek kente görsel bir canlılık kazandırıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ana arterlerden meydanlara, park alanlarından kamusal alanlara kadar birçok noktaya asılan afişler, Eskişehirlilerin büyük ilgisini çekti.

Kentin kültürel, sanatsal ve sosyal değerlerini ön plana çıkaran tasarımlar, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin de habercisi niteliğini taşıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan '2026 Eskişehir Yılı' çalışmalarıyla, şehrin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtılması hedefleniyor.

Afişlerle birlikte kente yayılan bu heyecan, Eskişehirlileri 2026 yılına ortak bir gurur ve coşkuyla hazırlıyor.