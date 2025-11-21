Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bugün kapılarını açan Kocaeli Bilişim Fuarı, ilk gününde teknoloji dünyasının dikkat çeken oturumlarına sahne oluyor.

KOCAELİ ()İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi'ni dolduran ziyaretçiler; yapay zekâ, tasarım teknolojileri ve girişim sermayesi gibi alanlarda yapılan sunum ve panellere yoğun ilgi gösteriyor.

Autodesk Türkiye Ülke Lideri Evren Arın, 'Teknik Resimden Yapay Zekâ ile Tasarıma' başlıklı sunumunda, yapay zekanın tasarımın doğal bir ortağı olduğunu söyledi.

KOCAELİ'DE GÜNDEM BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bilişim ve teknoloji odaklı firmaları Kocaeli'de bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, 3 gün boyunca bilim ve teknolojinin en güzel örneklerini Kongre Merkezi'nde sunacak. Bu kapsamda fuar, ilk gününde aralıksız süren programlarıyla teknoloji meraklılarını ağırlıyor.

Autodesk Türkiye Ülke Lideri Evren Arın, 'Teknik Resimden Yapay Zeka ile Tasarıma' başlıklı sunumunda tasarım teknolojilerinin geçirdiği dönüşümü katılımcılarla paylaştı. Arın, çizimlerin kâğıttan bilgisayara aktarılmasıyla başlayan sürecin bugün yapay zekâ destekli tasarıma dönüştüğünü belirterek, özellikle 2010'lardan itibaren bulut teknolojilerinin sektörü tamamen değiştirdiğini vurguladı.

'ZİHİNSEL KIRILMA OLMADAN EKONOMİK KIRILMA OLMAZ'

Fuarın dikkat çeken oturumlarından biri de, 'Fikirden Servete: Teknoloji Girişimlerinde Yeni Sermaye Dalgası' paneli oldu. Moderatörlüğünü BT Haber Başkanı Murat Göçe'nin yaptığı panelde; GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Cem Duran ve KOÜ Teknopark Genel Müdürü Erçin Dinçer görüşlerini aktardı. Ulaş Kayacan, teknolojik dönüşümlerin fırsat dönemleri yarattığını belirterek 'Zihinsel kırılma olmadan ekonomik kırılma olmaz. Gelecek gençlerin ve yeni teknolojilere inananların olacak' dedi.

'YENİ DÖNEM DİJİTAL KİMLİĞİN DÖNEMİ OLACAK'

Cem Duran, girişimcilikte kişisel geçmişin ve çalışma disiplininin önemine vurgu yaparak, çocukluk ve gençlik dönemindeki deneyimlerin başarıya etkisini anlattı. Erçin Dinçer ise, yatırımcıların artık şirketlerin nakit akışından önce toplumun teknolojiye gösterdiği ilgiyi takip ettiğini belirterek, 'Yeni dönem dijital kimliğin dönemi' ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Murat Çemberci, start-up değerlendirmesinde ilk bakılan unsurun ekip olduğuna dikkat çekerek, 'Fikir önemli ama onu hayata geçirecek takımı kurmak çok daha kritik' dedi. Panel sonunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı panelistlere plaket takdim etti.

PROGRAMLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Fuarın açılış gününde gerçekleşen oturumlar, gün boyunca devam eden teknoloji sunumları ve panel etkinlikleriyle büyük ilgi görürken, ziyaretçiler sektörün önde gelen markalarının stantlarında yeni teknolojileri deneyimleme imkânı bulmaya devam ediyor. Kocaeli Bilişim Fuarı, üç gün boyunca dopdolu programıyla katılımcıları ağırlamayı sürdürecek.