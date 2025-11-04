TÜRK-İŞ'in Ekim 2025 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 92 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 36 bin 984 TL'ye yükselirken, mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,58 arttı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ekim 2025 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 28.411,95 TL olarak hesaplandı. Gıda, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 92.547,07 TL oldu.

TÜRK-İŞ verilerine göre bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de 36.984,12 TL'ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSELİŞTE

Araştırma, temel gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre gıda harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1,58 arttı.

12 aylık değişim oranı yüzde 39,06, yıllık ortalama artış yüzde 40,22, yılın ilk 10 ayındaki artış oranı ise yüzde 34,76 olarak gerçekleşti.

Konfederasyonun açıklamasında, özellikle temel gıda ürünleri, kira ve ulaşım giderlerindeki artışın çalışanların bütçesini zorladığı vurgulanırken TÜRK-İŞ, 'Geçim maliyetlerindeki bu tablo, ücret artışlarının yaşam maliyetine yetişemediğini gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Kapsamlı araştırma raporuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz