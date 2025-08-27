Konya'da Meram Belediyesi, geleneksel etkinliği “Klasik Otomobil Sergisi” ile otomobil tutkunlarını bir kez daha buluşturuyor. Klasik sergi, 29 Ağustos Cuma günü 80 Binde Devr-i Alem Parkı otoparkında açılacak.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi, unutulmaz anılara ve nostaljiye kapı aralayan “Klasik Otomobil Sergisi” ile otomobil tutkunlarını bir kez daha buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan sergi, Konya Klasik Otomobilciler Derneği işbirliği ile düzenlenecek.29 Ağustos Cuma günü açılacak ve 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi alanında ayrıca müzik dinletilerinin yanı sıra çocuklar ve yetişkinkinler için oyun, eğlence ve yeme içme alanlarının da yer alacağı farklı etkinlikler de olacak.

Artık klasik bir Meram geleneği haline gelen bu özel etkinlik, 29 Ağustos Cuma günü 80 Binde Devr-i Alem Parkı otoparkında başlayacak. Açılış töreni ise yine Cuma günü 18.30’da gerçekleştirilecek. Açılış gününde saat 18.30’da sahne alacak Gedavet Sesler Topluluğu,müzik dinletisi ile nostalji yolculuklarında klasik otomobil tutkunlarına eşlik edecek.

Etkinlik kapsamında 30 Ağustos’ta ise sevilen sanatçı Hatice Medine Sezen saat 18.30’da sahne alacak. Üç gün boyunca açık olacak sergi, 31 Ağustos akşamı son bulacak.

Klasik otomobillerin yanı sıra klasik traktörlerin de yer alacağı sergi, saat 09.00 – 21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek ve ziyaretçilerine adeta geçmişin büyülü dünyasına bir kapı aralayacak.

Sergi alanında ayrıca müzik dinletilerinin yanı sıra sergi süreci boyunca çocuklar ve yetişkinler için oyun, eğlence ve yeme içme alanlarının da yer alacağı farklı etkinlikler de olacak.