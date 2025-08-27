İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtalyan Donanması’na ait ITS Trieste Gemi Komutanı Albay Francesco Marzi ve beraberindeki heyeti ağırladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtalyan Donanması’na ait ITS Trieste’nin Gemi Komutanı Albay Francesco Marzi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, Albay Marzi ITS Trieste hakkında bilgi vererek harp okulu öğrencileri için Akdeniz’de eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Daha önce turistik amaçla kruvaziyer gemisiyle İzmir’e geldiğini belirten Marzi, İstanbul ve Aksaz deniz üslerine daha önce uğradıklarını, İzmir Limanı’na ise ilk kez geldiklerini söyledi.

Üç gün sürecek ziyaret kapsamında gemi mürettebatının da yoğun ilgisiyle Efes ve Pamukkale gezilerinin planlandığını aktaran Marzi, İzmir’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tugay, ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür ederek İzmir’e gösterdikleri ilgi ve nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.