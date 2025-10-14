KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyasi dengeler değişiyor. CTP Lideri Tufan Erhürman, halktan büyük destek alıyor. Özellikle gençler ve akademik çevrelerde popüler olan Erhürman, 'değişim' sembolü olarak görülüyor.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyaset sahnesinde dengeler yeniden şekilleniyor.

Son dönemde yapılan kamuoyu araştırmaları ve yerel gözlemler, halkın büyük bir bölümünün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a güçlü bir destek verdiğini ortaya koyuyor. Anketlerde halkın yaklaşık yüzde 70'inin Erhürman'ın cumhurbaşkanı olmasını istediği belirtiliyor.

Erhürman'ın yükselişinde, siyasete getirdiği ılımlı üslup, müzakereci yaklaşım ve toplumsal dengeyi gözeten tavrı belirleyici oldu.

Halkla kurduğu sıcak iletişim, çözüm odaklı söylemleri ve kapsayıcı dili, farklı kesimlerde karşılık buldu. KKTC seçmeninde oluşan bu olumlu algı, hem genç nesilde hem de sosyal politikalara duyarlı yurttaşlarda derin bir güven duygusu yarattı.

GÖNÜLLÜ DESTEK DALGASI BÜYÜYOR

Seçim takvimi henüz resmen açıklanmamasına rağmen, ülke genelinde Erhürman'a gönüllü destek veren geniş bir kitle oluşmuş durumda.

Birçok bölgede vatandaşların herhangi bir parti organizasyonu olmadan, tamamen bireysel ve toplumsal kanallarla Erhürman lehine çalışma yürüttüğü gözleniyor. Siyaset kulislerinde, bu hareketliliğin seçim startı verilmeden önce bile 'halktan gelen dalga' olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

Siyasi gözlemciler, Erhürman'ın özellikle genç seçmen ve akademik çevrelerde büyük karşılık bulduğunu belirtiyor. Ekonomik ve diplomatik alandaki tutarlı açıklamaları, istikrarlı duruşu ve yapıcı söylemleriyle 'yeni nesil liderlik modeli' sergilediği görüşü öne çıkıyor. Toplumun birçok kesiminde 'Tufan Erhürman sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine dair umut vadeden bir lider' değerlendirmesi yapılıyor.

Halkın gündeminde 'değişim' beklentisinin simgesi haline gelen Erhürman, yaklaşan süreçte siyasi dengeleri kökten değiştirecek bir figür olarak öne çıkıyor.