Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak, Gazze ateşkes mutabakatına ilişkin Niyet Beyanı'nı imzaladı. Zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle gerçekleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerlere dayalı duruşunu yineledi.

ANKARA (İGFA) - Mısır'da 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi', Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının bölgesel barış ve istikrar için diplomatik çabaların dönüm noktası oldu.

Zirveye İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan gibi 20'den fazla lider katıldı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede iki devletli çözümün önemini tekrarlayarak, Türkiye'nin başından beri yürüttüğü yoğun diplomasiyi hatırlatarak, 'İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin mazlum Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

Konuyla ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğinin altı çizildi. Duran paylaşımında, 'Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması ve Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

