KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde de kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Deniz altında araştırma yapacak TCG ışın gemisi çalışmaları sürdürüyor.

KKTC (İGFA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gece boyunca sürdürülen çalışmaların sabahın ilk ışıklarıyla yeniden gündüz safhasına geçtiğini belirterek, kayıp vatandaşlara ilişkin şu ana kadar yeni bir gelişme olmadığını söyledi. Ekiplerin havadan ve denizden belirlenen tüm alanlarda titizlikle arama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA SAHADA'

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin ortak görev yaptığını vurguladı. Batığın bulunduğu yüksek derinlikte çalışma ve görüntüleme yapabilecek teknik imkânlara sahip bir geminin bölgeye ulaştığını da belirten Üstel, geminin ilk çalışmalarına başladığını kaydetti. Bu çalışmalarla batığa ve kayıplara ulaşılmasının, ayrıca geminin mevcut durumunun görüntülenmesinin hedeflendiğini söyledi.

'ÖNCELİĞİMİZ KAYIP VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAK'

Üstel, facianın nasıl meydana geldiğinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için adli ve teknik incelemelerin de sürdüğünü ifade etti.

Kayıplara ulaşmak için umutlarını koruduklarını dile getiren Üstel, arama kurtarma ve teknik çalışmaların ihtiyaç duyulduğu sürece kesintisiz devam edeceğini bildirdi.