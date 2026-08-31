Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden Bişkek Arena Stadyumu'na geçerek tören alanına geldi. Erdoğan çifti, burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.

LİDERLERLE BİRLİKTE AÇILIŞI İZLEDİ

Karşılamanın ardından iki lider ve eşleri kısa bir süre sohbet etti. Görüşmenin sonunda hatıra fotoğrafı da çekildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra törene katılan diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.

Tören geçişi sırasında Erdoğan çifti, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.