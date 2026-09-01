Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılarak önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katıldı.

Iris Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü'nün son 25 yılda önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Teşkilatın yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü temsil ettiğine dikkat çeken Erdoğan, örgütün çok kutuplu uluslararası sistemin önemli unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

'HER ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETECEĞİZ'

Şanghay İş Birliği Örgütü'nün yalnızca barış ve istikrarın sağlanmasında değil, ekonomik ve enerji alanlarında da önemli rol üstlenebileceğini ifade eden Erdoğan, güvenli ulaştırma koridorları ve enerji arz güvenliğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi'nin Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesine önem verdiğini belirten Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü ile her alanda iş birliğini geliştirme gayretinde olacaklarını kaydetti.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi https://t.co/umKz1tz1hY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2026

ERDOĞAN'DAN COP31 DAVETİ

Konuşmasında iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlara da değinen Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk almaya devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirterek, zirveye katılan ülkelere davette bulundu.

'GAZZE VE LÜBNAN'I UNUTMAMALIYIZ'

Bölgesel güvenlik ve barış konusuna da değinen Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirilen Mekke Savunma İttifakı'nın bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde barış ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti. Gazze ve Lübnan'daki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, 'Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırgan politikalarının bedelini bölgenin tamamının ödediğini belirterek, kalıcı barış ve istikrar için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiği mesajını verdi.

Zirvede ayrıca Diyalog Ortaklığı statüsüne kabul edilen Laos'u tebrik eden Erdoğan, Kırgızistan'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla kutladı. Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü dönem başkanlığını Kırgızistan'dan devralacak Pakistan'a da başarılar diledi.

ZİRVE SONRASI MESAJ

Zirve toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı, son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin teşkilat coğrafyasının Batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istediğini ifade eden Erdoğan, 'Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi'nin Kuşak ve Yol Girişimi'yle de uyumlu hale getirilmesini istiyor, bu bağlamda Teşkilat bünyesindeki iş birliğine büyük önem veriyoruz. Teşkilatımızın, Şanghay Ruhu'ndan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşim Sadır Caparov başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum' ifadelerini kullandı.