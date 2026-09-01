Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek enerji ve ulaştırma iş birliklerini ele aldı. Ermenistan ile barış sürecine destek mesajı veren Erdoğan, Aliyev'i Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne davet etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin özellikle enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında hayata geçirdiği iş birliği adımlarının, bölgedeki mevcut atmosferde daha da önem kazandığını vurguladı.

'İKİ DEVLET, TEK MİLLET' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesinin hem Türkiye hem de Azerbaycan'a fayda sağlayacağını ifade ederken Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti ve sağlanacak kalıcı barışın bölgeye can suyu olacağını söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.