Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İstanbul'daki ilk toplantısına katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma ve siyasi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları katıldı.

FİDAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ilk komite toplantısının ardından İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Fidan ayrıca toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.