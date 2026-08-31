KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları Türkiye'yi yasa boğdu. Dışişleri Bakanlığı, KKTC makamlarının yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin tüm imkanlarıyla destek verdiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - KKTC'nin Girne Limanı ile Mersin Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada can kayıpları yaşandı. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenirken, aileleri ile KKTC halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye, kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına da aktif şekilde destek veriyor. Bu kapsamda iki helikopter, iki bot, bir dalış timi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki gemi çalışmalara dahil edildi.

Kayıp kişilere ulaşılması ve daha fazla can kaybının önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların, KKTC makamlarıyla yakın koordinasyon ve iş birliği içerisinde devam ettiği bildirildi.