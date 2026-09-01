Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay ve diğer gök cisimlerine yönelik sivil uzay faaliyetlerinde uluslararası iş birliğini hedefleyen Artemis Mutabakatı'na imza attığını açıkladı. Kacır, Türkiye'nin ilk Ay görevini gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, uzay alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirecek önemli bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Artemis Mutabakatı'na (Artemis Accords) Türkiye adına imza atıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutabakatın Ay ve diğer gök cisimlerine yönelik sivil uzay faaliyetlerinde uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

UZAY FAALİYETLERİNDE BARIŞÇIL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ

Artemis Mutabakatı kapsamında uzay faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla yürütülmesi, şeffaflık, bilimsel verilerin paylaşılması ve uzaydaki tarihi alanların korunması gibi taahhütler bulunuyor. Türkiye'nin uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve tüm insanlığın ortak yararına olacak şekilde keşfedilmesi ve kullanılması hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliklerini geliştirmeye devam edeceğini belirten Kacır, anlaşmanın Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

İLK AY GÖREVİ GELECEK YIL

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki bir sonraki önemli hedefinin Ay Araştırma Programı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirilen Ay Araştırma Programı'nın ilk görevinin gelecek yıl gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Kacır, bu görevin Türkiye'nin uzay teknolojileri geliştirme yolculuğunda önemli bir aşama olacağını kaydetti.

77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ ANTALYA'DA

Öte yandan Türkiye ayrıca gelecek yıl önemli bir uzay etkinliğine ev sahipliği yapacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bakan Kacır, kongreye dünyanın dört bir yanından yaklaşık 10 bin katılımcının beklendiğini belirterek, etkinlikte uzayın geleceğinin uluslararası katılımla ele alınacağını ifade etti.