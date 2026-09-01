İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, iki ülke arasındaki iş birliği kapsamında bugüne kadar 866 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini, yalnızca 2026 yılında bu sayının 438'e ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin güvenliğinin komşu ülkelerin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Çiftçi, özellikle sınır aşan ve dijital imkanları kullanarak faaliyet alanlarını genişleten yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

866 KİŞİNİN İADESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gürcistan makamlarıyla yürütülen etkin iş birliği sonucunda bugüne kadar 866 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini veya sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıklayan Çiftçi, yalnızca 2026 yılında Türkiye'ye iadesi sağlanan kişi sayısının 438 olduğunu bildirdi. Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin sınır tanımadan faaliyet yürüttüğüne dikkat çekerek, 'Suç sınır tanımıyorsa, suçla mücadelemiz ve iş birliğimiz de sınır tanımayacaktır' mesajını verdi.

Dost ve komşu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantımızı gerçekleştirdik.



Türkiye'nin güvenliğini, komşularımızın güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Sınır: pic.twitter.com/l13Z9nEhyI Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te İçeriği Görüntüle September 1, 2026

'İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili'ye ve Gürcistan makamlarına iş birliğinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, Türkiye ve Gürcistan'ın huzur ve güvenliği için karşılıklı iş birliğini her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Görüşmelerde, iki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun artırılması ve sınır aşan suçlarla mücadelede ortak çalışmaların güçlendirilmesi ele alındı.