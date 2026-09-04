CGTN, Çin ve Mısır arasındaki iş birliğinin endüstriyel projelerin ötesine geçerek daha geniş kapsamlı ekonomik ve stratejik bağları kapsayacak şekilde nasıl büyüdüğünü vurgulayan bir makale yayımladı. Makale; Mısır'ın Çin'e ihraç ettiği tarım ürünlerinin artmasını sağlayan Süveyş Ekonomik ve Ticari İş Birliği Bölgesi'ne ve iki ülke arasındaki 70 yıllık ilişkilerin daha derin anlamına dikkat çekiyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Çin ve Mısır Süveyş Kanalı kenarındaki çölde kurulan ortak ekonomik ve ticari iş birliği bölgesinin ikinci evresini başlattıktan on yıl sonra, bölge gelişerek yaklaşık 200 şirkete ev sahipliği yapan bir endüstriyel merkeze dönüşmüş, yaklaşık 10.000 kişiye iş olanağı yaratmış ve iki taraflı iş birliğinin nasıl yerel kalkınmaya dönüşebileceğinin somut örneği hâline gelmiştir.

Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomik ve Ticari İş Birliği Bölgesi; inşaat malzemeleri, petrol ekipmanları, elektrik ekipmanları ve makine alanlarında faaliyet gösteren şirketleri kendine çekerken People's Daily gazetesine göre yapılan toplam yatırımlar 4,7 milyar doları (USD) aşmıştır. Bir zamanlar gelişmemiş çölden ibaret olan bölge, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Mısır'ın Süveyş Kanalı Koridoru'na yönelik kalkınma stratejisi arasında köprü kuran bir endüstriyel platforma dönüşmüştür.

Yaşanan bu dönüşüm, Çin ve Mısır arasındaki bağlarda yaşanan daha geniş kapsamlı bir değişimi yansıtmaktadır: Tekil altyapı projeleri yatırımlar, istihdam ve pazarlar arasında köprü kuran iş birliğine evrilmiştir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, çarşamba günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi'yle yaptığı görüşmede iki ülkenin iş birliğini derinleştirmesi ve ortak bir geleceği paylaşan bir Çin-Mısır topluluğu inşa etme konusunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini dile getirmiştir.

YEREL KALKINMANIN ARKASINDAKİ YENİ İTİCİ GÜÇ

Süveyş bölgesi geleneksel imalatın gitgide ötesine geçmiştir; güneş enerjisi projeleri ve yeni yeni filizlenen döngüsel ekonomi daha yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya işaret etmektedir. Yeni sektörlere kayan bu büyüme, Mısır'ın ekonomisine ve iş gücüne de daha fazla doğrudan fayda sağlamıştır.

Çin'in yatırım yaptığı projeler, Mısır'ın elektrik tedarik altyapısını güçlendirmeye yardım etmiştir: Bir güneş enerji santrali trafo merkezi projesi, tamamlandığından bu yana yaklaşık 16.000 gigavat-saat elektrik temin ederken Çin şirketleri yerel mühendisler ve işçilere eğitim vermiş ve bazı Mısırlı çalışanlar teknik ve idari pozisyonlara yükselmiştir. China XD Electric ve Mısırlı EGEMAC şirketleri arasındaki ortak girişimde iş gücünün %97'si yerel işçilerden oluşmaktadır.

Böyle bir iş birliği, karşılıklı fayda sağlayan kalkınmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir modelin parçasıdır. Başkan Xi, ziyareti öncesinde Mısır medyasında yayımlanan imzalı makalesinde, Çin ve Mısır'ın 'karşılıklı fayda ve kazan-kazan temelli iş birliğini amaçlaması ve ortak kalkınma konusunda referans alınan bir örnek oluşturması gerektiğini' belirtti.

MISIR ÜRÜNLERİ KENDİNE ÇİN'DE BÜYÜYEN BİR PAZAR BULUYOR

İki devlet arasındaki ilişki, her iki tarafa gitgide daha fazla fayda sağlamaktadır: Mısır'ın ürünleri Çin'in büyük tüketici pazarına daha fazla erişim olanağı bulmaktadır.

Çin'in resmî verilerine göre 2026'nın ilk yedi ayında Çin'in Mısır'la ticareti 95,19 milyar yuana (14,16 milyar $) ulaşırken, önceki yılın aynı dönemine göre %18,7 artış yaşanmıştır. Çin'in Mısır'a yaptığı ihracat %17,5 artarken, Mısır'dan yapılan ithalatta %49,4'lük keskin bir artış yaşanmıştır.

Tarım ürünleri ticareti, büyüme yaşanan önemli bir alan oldu. Çin'in Mısır'dan ithal ettiği tarım ürünleri yılın ilk yedi ayında %82,6 artarken, Çin'in Mısır'dan toplam ithalatında %41,7 pay sahibi oldu. Mısır, dondurulmuş çilekte Çin'in en büyük tedarikçisi ve ketende en büyük üçüncü tedarikçisi olurken, bu iki ürün Çin'in ilgili ithalat kalemlerinde sırasıyla %96,7 ve %7,7 pay elde etti.

Dünyanın önde gelen portakal ihracatçılarından biri olan Mısır, 2025 yılında Çin'e yaklaşık 26 milyon dolar (USD) değerinde taze portakal ihraç etti. Yılda birkaç kez Çin'e seyahat eden bir tarım ürünleri ihracatçısı, Çinli tüketicilerin Mısır'ın ürettiği portakallara gösterdiği yoğun talebin üreticileri kaliteyi artırmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

Mısır'ın Al-Ahram gazetesinin yayımladığı bir makalede Çin'in Afrika ülkelerinden gelen ürünlere uyguladığı sıfır gümrük tarifesinin 1,4 milyardan fazla insanın bulunduğu bir pazarın kapılarını araladığı dile getirilirken, düşük gümrük tarifelerinin tek başına başarıyı garanti etmeyeceğine dikkat çekilmiştir. Makalede ürün kalitesi, istikrarlı tedarik ve yerel pazarlamanın Çin pazarında büyümeyi hedefleyen Mısır şirketleri için önemini koruyacağı belirtildi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN ÖTESİNDE

Çin ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümüne ulaşmasıyla birlikte, iki devlet arasındaki ilişki ticaret ve yatırımların ötesinde anlam taşımaktadır. Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ve Afrika ülkesi olmuştur ve iki ülke o zamandan beri iş birliklerini kültür, eğitim, bilim ve teknoloji, sağlık gibi başka alanlara genişletmiştir.

Başkan Xi, Çin ve Mısır'ın gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostluk, dayanışma ve iş birliğine örnek teşkil ettiğini söyledi ve iki ülkenin de Küresel Güney'in önemli üyeleri olduğuna dikkat çekti.

Mısır'ın konumu bu ortaklığa daha geniş bir bölgesel boyut kazandırmaktadır. Mısır büyük ve önemli bir Arap ve Afrika ülkesi olarak, Arap dünyası ve Afrika arasında bir köprü görevi görürken, Çin ve Mısır Birleşmiş Milletler ve BRICS dâhil olmak üzere çok taraflı platformlarda eş güdümlü hareket etmektedir.

Başkan Xi Orta Doğu'da sürekli istikrarsızlık yaşanan bir dönemde güvenlik alanında daha fazla bölgesel özerklik, sıcak jeopolitik sorunlara kapsamlı yaklaşım, güvenliği destekleyecek kalkınma ve daha güçlü uluslararası koordinasyon çağrısında bulundu.

https://news.cgtn.com/news/2026-09-02/From-desert-to-opportunity-China-Egypt-ties-deepen-across-sectors-1Q7mph80npS/p.html