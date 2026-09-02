Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

ANKARA (İGFA) - Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanlar Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. Rus turistlerin Türkiye turizmi için önemine dikkat çeken Erdoğan, Antalya'daki turizm hareketliliğinde Rus ziyaretçilerin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

AKKUYU VE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemli bir yer tuttuğunu belirterek santralin tamamlanma aşamasına geldiğini ve açılışın yapılmasını beklediklerini söyledi. Erdoğan, Akkuyu'nun devreye girmesiyle birlikte yeni santraller için de adım atılabileceğini dile getirdi.

Türkiye ile Rusya arasında tarım ve enerji alanlarında güçlü bir birliktelik bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda da sürdüğünü kaydetti.

PUTİN: TÜRKİYE, AYRICALIKLI ORTAKLARIMIZDAN BİRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Erdoğan ile uzun süredir görüşmediklerini belirterek yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu ifade ederek hükümetlerarası komisyonun aktif çalıştığını, ekonomik iş birliğinin yüksek seviyede sürdüğünü ve ortak projelerin devam ettiğini belirtti. Putin ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin bu yıl devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Rus lider, Türkiye'ye yönelik Rus turist akışının arttığını, geçen yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini de aktardı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.