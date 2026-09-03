Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi öncesinde diplomatik misyonlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Murat Kurum'un başkanlığındaki toplantıda Türkiye'nin COP31 hazırlıkları ve 11-12 Kasım'da yapılacak Liderler Zirvesi'ne ilişkin sunum yaptı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin iklim diplomasisinin önemli gündemlerinden biri olan COP31 için hazırlıklar sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonların temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına ilişkin paylaşım yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen 'COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonları Bilgilendirme Toplantısı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci de katıldı.

Ekinci, toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi hakkında diplomatik misyonlara sunum yaptı.

ANTALYA'DA DÜNYA LİDERLERİ BULUŞACAK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki COP31 toplantıları 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım'da yapılacak.

Türkiye, COP31 Başkanlığı kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve uygulama eksenli bir yaklaşım ortaya koyarken, sürecin diplomatik boyutunda da temaslarını sürdürüyor.