KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

KKTC (İGFA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin derin sularda yürüttüğü çalışmalar sonucunda ulaşılan iki naaşın da kadın olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis Teşkilatı tarafından kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını aktaran Üstel, kayıp 16 kişiye ulaşmak için arama faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti.

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Başbakan Üstel, arama kurtarma sürecinde ilk andan itibaren destek veren Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına teşekkür etti. Arama çalışmalarında görev yapan askeri ve sivil ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için çalışmaların aynı kararlılık ve hassasiyetle süreceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, 'Milletimizin başı sağ olsun' dedi.