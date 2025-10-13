Bunlar da ilginizi çekebilir

Müdürlüğün bu adımı, türlerin korunması ve yaban hayatının zenginleştirilmesi açısından önem taşırken proje ile kızıl geyik popülasyonunun güçlendirilmesi ve ekosistemin doğal dengesinin desteklenmesi hedeflendi.

Milli Parklar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor' ifadelerine yer verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası'nda yetiştirilen 3 dişi kızıl geyiğin doğal yaşam alanlarına salındığını duyurdu. Yaban hayatına kazandırılan bu bireyler, doğanın dengesine katkı sağlıyor.

