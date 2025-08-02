Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı 2025 Yaz Kursları kapmasında başlatılan Voleybol kursuna kız çocukları yoğun ilgi gösteriyor. Alanında deneyimli hocalar tarafından kız çocuklarına profesyonel Voleybol eğitimi veriliyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfalı çocukların sportif aktivitelerle buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı kent genelindeki tüm tesislerinde Yaz kursları devam ediyor.

Yaz tatilini sporla bütünleştirmek isteyenlerin adresi Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kurslar oldu. Karşıyaka Spor salonunda gerçekleşen Voleybol Kursuna kız çocukları ilk günden itibaren yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

07-16 yaş arası çocuklar için düzenlenen Voleybol kursuna katılan kız çocuklarına alanında deneyimli hocalar tarafından eğitimler veriliyor. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği Voleybol kursunda kız çocukları hayallerini gerçekleştiriyor.

Temiz, hijyenik ve güvenli ortamların sağlandığı spor salonlarında çocuklar, gönül rahatlığıyla tesislere gelerek spor yapma imkanı buluyor. Büyük bir heyecanla geldikleri spor salonlarında çocuklara aile ortamı sağlanıyor.

2025 Yaz kurslarına gelerek profesyonel anlamda voleybol eğitimleri alarak hayallerine kavuştuklarını anlatan kız çocukları, temiz ve güvenli bir ortamda spor yapma imkânı buldukları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 18 Gençlik Merkezindeki 30 farklı branşta Kültürel ve sanatsal kurs, 17 spor salonunda ise 15 farklı branşta sportif kurs düzenliyor.