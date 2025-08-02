Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Sokak Basketbolu turnuvası sona erdi.GİRESUN (İGFA) - Büyük bir heyecana sahne olan ve yoğun ilgi gören organizasyonun final müsabakaları ise nefes kesti.

Blade sponsorluğunda gerçekleşen turnuva boyunca gençlerden oluşan 64 takım kıyasıya mücadele ederken, gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Final maçlarında ise yoğun kalabalık zevkli ve çekişmeli müsabakaları keyifle izlerken, turnuva sonunda dereceye giren takımlara ve oyunculara ödülleri taktim edildi. Katılımcılara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler sunulurken, turnuvada düdük çalan hakemlere de teşekkür plaketi verildi.

Turnuva sonunda bir konuşma yapan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise: “Çeşitli kategorilerdeki 64 takımımıza ve tüm sporcularımıza, emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza, gönüllülerimize, hakemlerimize ve sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların özverisi olmadan bu atmosferi yaşamak mümkün olmazdı” dedi.

Başkan Köse: “Kazanan takımları tebrik ediyorum ama, şunu da belirtmek isterim ki bu turnuvada sahaya çıkan herkes kazanmıştır. Bu organizasyonun amacı yalnızca yarışmak değil, aynı zamanda gençlerimizi sporla buluşturmak, sokakları sporla güzelleştirmek ve birlikte keyifli zaman geçirmemizi sağlamaktı. Bunu hep birlikte başardık. Turnuvamızın şehrimize kattığı renkten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Nice güzel etkinliklerde tekrar buluşmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Turnuvada sıralamalar ise şu şekilde oluştu:

U-12 KIZ: 1. Golds, 2. Bingöl Basket.

U-14 KIZ: 1. Clutch, 2. Slamz.

U- 12 ERKEK: 1. Street Fighters, 2. Giresun Rockets.

U- 14 ERKEK: 1.Şeneller Market, 2. Giresun Belediye.

U-16 ERKEK: 1. Asaf Kuyumculuk 2. The Balle.

U-18 ERKEK: 1. Absülüt, 2. Bilim Açı.

BÜYÜKLER: 1. Air Fit, 2. BKB.