Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, kıyı tesisleri için zorunlu deniz kirliliği mali sorumluluk sigortasının teminat yapısı değişti. Teminatların her yıl TÜFE oranında güncellenmesi zorunlu hale gelirken, petrol elleçleyen tesisler için teminatlar üç kat artırıldı. Yeni uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ASGARİ TEMİNATLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Tebliğin 2'nci maddesi tamamen yenilenirken, kıyı tesislerinin sigorta kapsamında bulundurması gereken asgari teminat tutarları güncellendi.

Buna göre teminat tutarları, TÜİK'in yıllık TÜFE değişim oranına göre her takvim yılı başında artırılacak. Hesaplamalarda ortaya çıkan tutarlar 100 bin TL'nin katlarına yuvarlanacak ve tüketici fiyat endeksi oranının negatif çıkması halinde, artış oranı sıfır kabul edilecek.

Tebliğdeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, ana faaliyet konusu petrol ve petrol türevleri olan kıyı tesislerine yönelik oldu.

Bu tesisler için belirlenen asgari maddi teminat tutarı, tabloda belirtilen teminatların üç katı olarak uygulanacak. Ayrıca tesislerin üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin tespitinde sigorta konusu faaliyete ilişkin kapasite esas alınacak.

YETKİ İBARESİ GÜNCELLENDİ

Ayrıca tebliğin 8'inci maddesinde yer alan eski ibare de değiştirilerek, 'Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan' ifadesi yerine 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı' getirildi. Bu değişiklikle sigorta düzenlemelerinde SEDDK'nın yetkisi güçlendirildi.

Tebliğe göre düzenlemeler 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.