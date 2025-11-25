Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ailenin huzurunun kadınla başladığını söyleyen Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekerek 'Zalimin de mazlumun da kimliğine bakmadan hakkı savunmaya devam edeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen programa katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir mesele değil, tüm toplumu etkileyen derin bir yara olduğunu söyledi.

'Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyorsa, bu bizim için küçük kıyametin habercisidir' diyen Erdoğan, her şiddet olayının geride yarım kalmış hayatlar, öksüz çocuklar ve sönmüş umutlar bıraktığını ifade etti. Ailenin toplumun en temel kurumu olduğunu belirten Erdoğan, 'Kadın mutluysa aile mutludur; kadın huzurluysa ailede huzur vardır' sözleriyle aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.

'ZULÜM VARSA AİLE MAHREMİYETİ SONA ERER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kültüründe aile mahremiyetinin önemine değinse de, şiddet söz konusu olduğunda bu mahremiyetin koruma kalkanı olamayacağını belirterek, 'Eğer kadına ve çocuğa yönelik şiddet varsa, artık aile mahremiyetinden söz edilemez' dedi.

Şiddetin toplumda 'mayalanarak büyüdüğünü' ve müdahale edilmeyen her olayın başka hayatlara sirayet ettiğini vurgulayan Erdoğan, şiddetin en ağır etkilerini çocukların yaşadığına dikkat çekerek, erken yaşta şiddete maruz kalan çocukların ileride benzer davranış kalıplarını sürdürdüğünü söyledi.

Kadınların iş hayatındaki artan rolüne değinen Erdoğan, geleneksel yük dağılımının artık değişmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, 'Çocukların eğitimi ve yetiştirilmesinde yalnızca anneler değil, babalar da aktif sorumluluk almalıdır.' dedi.

https://twitter.com/burhanduran/status/1993299409342185473

Tüm babalara da bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eşlerinize daha fazla destek olun. Çocuklarınızın eğitiminde ve günlük yaşamda daha fazla yük alın.' dedi.

GAZZE VURGUSU: 'DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR'

Konuşmasının bir bölümünde Gazze'deki insani trajediye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısının vicdanları sızlattığını söyledi. 'Gazze soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşuyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun bu vahşete karşı yeterli tepki göstermemesini büyük bir çifte standart olarak nitelendirdi.

'Zalimin de mazlumun da kimliğine bakmadan hakkı savunacağız' diyen Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazzeli kadınların ve çocukların yanında olacağını belirtti. Programda Gazzeli kadınlara da özel selam gönderen Erdoğan, 'Her biri direniş abidesi olan Gazzeli kadınları saygıyla selamlıyorum' dedi.

'AİLEYİ KORUYABİLİRSEK TOPLUMU DA KORURUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetle mücadelenin temelinin güçlü aile yapısı olduğunu ifade ederek sevgi, saygı ve dayanışmanın ailede yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

'Güvenli bir aile çatısı inşa edebilirsek, çocuklarımızın ve toplumun geleceğini koruyabiliriz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şiddetle mücadelede önemli adımlar attığını ancak 'tek bir canın bile kaybedilmesinin kabul edilemez olduğunu' vurgulayarak konuşmasını tamamladı.