Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek kitapseverleri “Silent Book Clup Denizli” etkinliğinde bir araya getirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesi, farklı bir programa ev sahipliği yaptı. “Silent Book Clup” kurucusu Gonca Dönmez ve üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilen sessiz kitap okuma etkinliği, her yaştan kitapseveri aynı çatı altında topladı. 100’ün üstünde kitapseverin katıldığı etkinlikte, 7’den 70’e katılımcılar kütüphane atmosferinde bir araya gelerek kitaplarını sessizce okuma fırsatı buldu. Etkinlik, katılımcıların birbirini tanıma imkânı bulduğu samimi bir tanışma bölümüyle başladı. Ardından sessiz okuma saatine geçildi. Kitapseverler kitaplarına yoğunlaşarak günlük hayatın telaşından uzak, dingin bir okuma deneyimi yaşadı.

Etkinlik boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı da alanda hazır bulundu. Katılımcılara pilav, ayran ve çorba ikram edildi. Böylece sadece okuma değil, aynı zamanda sohbet ve paylaşımın da öne çıktığı sıcak bir ortam oluştu.

OKUMA SEVGİSİ BÜYÜDÜ, KATILIMCILAR MEMNUN KALDI

Etkinliğin en dikkat çeken yanlarından biri, farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturması oldu. Çocukların aileleriyle birlikte katılım göstermesi, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren pekişmesine katkı sağladı. Katılımcılar, sessiz okuma buluşmasının verimli geçtiğini belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Birçok kitapsever, “Kütüphane ortamında farklı yaşlardan insanlarla aynı anda kitap okumak çok motive edici” sözleri ile düşüncelerini ifade etti. Denizli’de kitap tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu özel buluşma, hem sessiz ve huzurlu bir ortamda kitap okuma deneyimi sundu hem de yeni dostlukların kurulmasına katkı sağladı.