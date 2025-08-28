Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında bisiklet almaya hak kazanan tüm çocukların bisikletlerini teslim ettiklerini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Müftülüğüyle birlikte şehir genelinde düzenlediği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında yaz tatilinde 40 gün sabah namazına gelen 2016 doğumlu çocuklar için hazırlanan bisikletlerin tamamı sahiplerine ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Hadimi Mahallesi Rıfat Börekçi Camii ve Aymanas Mahallesi Aymanas Camii'nde bisiklet dağıtımına katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

“Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında bu yaz tüm dağıtımların tamamlandığını belirten Başkan Altay, “Projemiz kapsamında 12 binden fazla çocuğumuz 31 ilçemizde 40 gün sabah namazına devam ederek bisikletlerini hak etti. Biz de onların hak ettikleri bisikleti dağıtabilmek için yoğun bir gayret gösterdik. Önce merkez dışındaki ilçelerimizi tamamladık. Bu programla birlikte de şehir merkezi dahil tüm dağıtımlarımızı tamamlamış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İMAMLARIMIZ SİZLERİ GÜLER YÜZLE CAMİLERE BEKLİYOR”

Başkan Altay, projeyle asıl amacın çocukların camiyle iletişimini kurmak, hayatlarının merkezinde caminin yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Amacımız, bu yaşta zihinlerinde güzel bir hatıra kalmasını sağlamak. Her bisiklete bindiklerinde hak ederek aldıklarını hatırlayacaklar. Bir gayret, bir emek sonucunda hediye aldıklarını hatırlayacaklar; camiyle ilgili anılarını hatırlayacaklar. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar oldu. Temennimiz ailelerin ve çocukların camiyle iletişime devam etmeleri. Okullar açık olduğu için belki sabah namazı biraz zor ama başta Cuma olmak üzere diğer vakitlerde de imamlarımız sizleri güler yüzle camilere bekliyor.” diye konuştu.

CAMİLER CIVIL CIVIL OLDU

Burada çocuklarla birlikte ailelere de büyük görev düştüğüne dikkati çeken Başkan Altay, “Ailelerimiz için de zorlu bir maratondu. Birçoğumuzun yapamadığı işi çocuklarla birlikte, özellikle anneler gerçekleştirmiş oldu. Allah sizlerden razı olsun. Değerli imamımızın şahsında sayın müftümüze ve din görevlilerine de teşekkür ediyorum. Hep birlikte camilerin yaz aylarında cıvıl cıvıl olmasını sağlamış olduk. Programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, onlar da yoğun bir gayret gösterdi. İnşallah gelecek yıl buluşmak üzere programımızı nihayete erdiriyoruz.” dedi.

Proje kapsamında bisikletlerine kavuşan çocuklar da Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.