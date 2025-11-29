Yoğun ilgi gören ve ziyaretçi sayısı 200 bine yaklaşan Trabzon Kitap Günleri 30 Kasım Pazar günü sona erecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Şimdiye kadar ziyaret fırsatı bulamayan vatandaşlarımızı, hafta sonu yine ünlü yazarları ağırlayacak olan kitap şenliğimize davet ediyorum' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Günleri, 30 Kasım Pazar günü sona erecek. Bir haftada 200 bine yakın ziyaretçi ağırlayan ve okurlarla yazarları buluşturan Kitap Günleri'ne gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Kitaplara ve yazarlara gösterilen ilgi, kültür şehri Trabzon'umuza çok yakışıyor. Hafta sonu yine birbirinden kıymetli yazarlar, imza günleri ve söyleşilerde kitap tutkunlarıyla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da hemşehrilerimizi kültür, sanat ve edebiyatın zengin dünyasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar vakit bulup ziyaret edemeyen bütün kitapseverleri, bitimine iki gün kalan kitap şenliğimize davet ediyorum' dedi.

AYŞE KULİN CUMARTESİ GÜNÜ OKURLARIYLA BULUŞACAK

Trabzon Kitap Günleri, son iki gününde aralarında ünlü romancı Ayşe Kulin'in de bulunduğu tanınmış yazarları ağırlayacak. Hafta sonu programı şöyle:

29 Kasım Cumartesi:

Saat 13.00 Tufan Gündüz, Mustafa Üye, Özgür Balpınar, Gülay Çelikel Çubukçu.

Saat 14.00 Dilek Bilgiç Esen, İlknur Özhan, Tuğba Akbey İnan, Ayşe Kulin, Varol Yaşaroğlu Loresima, Maral Atmaca, Dilara Pamuk, N. G. Kabal, K. Kübra Berk Fatma Şamaта, Burcu Büyükyıldız, Emre Gül, Emre Gürlek, Rukiye İdeli, Fatih Murat Arsal, D.N. Archeron, Gizem Yiğit, Nurdan Damla, Sadiye Erol Aykaç, Cevat Turan, Nazan Arısoy, Mehsa, Elif Melissa, Gamze Aydeniz, Gamze Çelik, Fatma Erdek, Kader Arvas, Mehtap Fırat, Sezin Karameşe, Sümeyye Demirkıran, Tuğba Aydın Öztürk, Seda Lena, Hümeyra, Genç Osman Denizci, Mustafa Kemal Çelik, Sabahat Şahin, Nuriye Erdoğan, Özgür Aras Tüfek, Şeyma Türkyılmaz.

Saat 15.00 Funda Uçuk Er, Osman Sarı, Beyza Nur Top, Saat 16.00 Altay Cem Meriç, Güray Süngü, Alper Canıgüz, Serkan Türk, Ali Ayçil.

30 Kasım Pazar:

Saat 12.00 Taha Kılınç

Saat 13.00 Yusuf Muratoğulları, Emel Bahadır.

Saat 14.00 Serdar Vatansever, Ayla Aydemir, Merve Akyüz, Şeyma Demir, Şule Gizem Büyükboz, Nurdan Damla, Özgür Aras Tüfek, Cevher Sönmez, Dilek Aydemir.

Saat 15.00 Erhan Keklik, Dilek Cesur.

Saat 16.00 Saniye Bencik Kangal, Halit Ertuğrul, Mehmet Ercan.

Saat 17.00 Orhan Toker.