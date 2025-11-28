Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet konusundaki kalıp yargıları sorgulamak ve eşitlikçi yaşamı desteklemek amacıyla düzenlediği atölyeler, katılımcılara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırlanan 'Toplumsal Cinsiyet Rollerine Meydan Okuyan Atölyeler'de eğitimler başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki eğitimler; 'kadına ait işler', 'erkeğe ait işler' şeklindeki toplumsal kalıp yargıları sorgulamayı, eşitlikçi yaşam pratiklerini görünür kılmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. 10 Aralık'a kadar devam edecek olan atölyeler, kadın, erkek ve gençlere teknik becerilerden el emeği etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı içerikler sunuyor.

KADINLAR TEKNİK BECERİLERLE GÜÇLENDİ

Etkinlik kapsamında araç bakımı ve lastik değişimi atölyesine katılan kadınlar, araç bakımıyla ilgili teknik beceriler edindi. Kadınlara lastik değişimi, yağ ve su kontrolü, acil durum uygulamaları ve güvenli sürüş için mekanik bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı. Ahşap atölyesine katılan kadınlar ise kendi tasarımlarını üretme fırsatı buldu. Atölye, kadınların teknik alanlara dair özgüvenini artırmayı ve bu alandaki toplumsal sınırları dönüştürmeyi hedefliyor.

Kadın ve erkek katılımlı 'Psikolojik sağlamlık' atölyesinde ise ruhsal dayanıklılığı artırmaya yönelik teknikler, stresle baş etme yolları ve günlük yaşamda uygulanabilir psikososyal yöntemler anlatıldı. Toplumsal cinsiyet algılarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Makyaj çantası tasarımı' ve 'Bileklik örme' atölyelerine katılan erkekler de kendi tasarımlarını oluşturma ve el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Atölyeler, erkeklerin de bakım, estetik ve el becerisi gerektiren alanlarda aktif rol alabileceğini vurguladı. Merinos B Kafe önünde oluşturulan 'Dayanışmanın İzinde-Farkındalık Standı'nda ise gün boyunca etkinlikler ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Atölyelere katılan kadın ve erkekler, iş konusunda cinsiyet ayrımının yapılamayacağını belirterek eğitimlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.