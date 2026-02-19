Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ödüllü 'CİMER'e Renk Kat' resim yarışmasıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri, hayallerindeki CİMER'i resimlerle anlatacak. CİMER'e kendi bakış açılarıyla katkı sunmaya davet için son başvuru tarihi 3 Nisan 2026.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını desteklemek amacıyla 'CİMER'e Renk Kat' adlı ödüllü bir resim yarışması başlattı. Yarışma kapsamında Türkiye genelindeki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, CİMER'in kendileri için ne ifade ettiğini çizimleriyle ortaya koyacak.

Yarışma ile çocukların hem sanatsal yönlerinin geliştirilmesi hem de vatandaş ile devlet arasında iletişim köprüsü görevi gören CİMER hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Katılım koşulları, başvuru süreci ve ödüllere ilişkin detaylı bilgilere 'cocuk.cimer.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.