Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayan yaş almış vatandaşlara alternatif mekan oluşturmak için kurulan Yaşlı Yaşam Merkezi yakında açılıyor. Her gün 350-400 kişiyi misafir edecek olan merkez vatandaşların rahatça zaman geçireceği bir alan olacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşama değer katan pek çok çalışması ile adından söz ettiriyor.

Aile Danışma Merkezi ile psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşların yanında olan Büyükşehir bu defa da merkez bünyesine Yaşlı Yaşam Merkezi kurarak yaş almış vatandaşlar için yeni buluşma noktası oluşturuyor.

EV ORTAMI SICAKLIĞINDA BİR MEKAN

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, Aile Danışma Merkezi ile aynı binada hizmet verecek olan merkez; vatandaşların dinlenebileceği, çayını yudumlarken kitabını okuyabileceği, arkadaşlarıyla sohbet edebileceği, televizyon izleyip gündemi takip edebileceği bir ortam sunacak.

Ev sıcaklığında tasarlanan mekanda vatandaşlar, huzurlu ve güvenli bir atmosferde günlerini geçirebilecekler.

SOSYAL AKTİVİTELER İLE DOYASIYA VAKİT GEÇİRECEKLER

Merkezde sadece dinlenme alanları olmayacak. Tüm bunların yanında sosyal kültürel faaliyetlerin de bu merkezde yapılması sağlanacak.

Bu amaçla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Halk Eğitim Merkezinden gelen uzman öğreticiler eşliğinde hobi atölyeleri, müzik ve resim atölyeleri, el işi ürünleri, oymacılık vb. kurslar düzenlenecek.

Yine özel kuaförlük hizmeti ile de kişisel bakımları da yapılmış olacak.

GÜNLÜK 350-400 KİŞİYE KADAR HİZMET

Gün içerisinde 350-400 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan Yaşlı Yaşam Merkezi, kısa sürede tamamlanacak olan çalışmaların ardından kapılarını vatandaşlara açacak.

AİLE DANIŞMA MERKEZİ DE YENİ YERİNDE DEVAM EDECEK

Öte yandan Yaşlı Yaşam Merkezi ile aynı binada bulunacak olan Aile Danışma Merkezi de yenilenen yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye yeni yerinde devam edecek.