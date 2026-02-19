11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazında, İnegöl Belediyesi Hafız İsmail Uyanık'ı Sani Konukoğlu Camisinde İnegöllülerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayına özel hazırladığı programların ilkinin icra edildiği gecede kuran-ı Kerim tilavetleri, kasideler ve dualar okundu. Vatandaşlara ikramlar yapıldı.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk teravih namazı Çarşamba akşamı kılındı. İnegöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayına özel teravih programları ile ilçe halkını buluşturmak için hazırlıklarını daha önce tamamlamıştı.

İlk teravih gecesiyle birlikte ilçe halkını manevi atmosferi yüksek etkinliklerde bir araya getirmeye başlayan İnegöl Belediyesi, Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarından tanınan ve sevilen Hafız İsmail Uyanık'ı Sani Konukoğlu Camisinde İnegöl halkıyla buluşturdu.

KURANI KERİM TİLAVETLERİ, DUALAR VE KASİDELERLE GÖNÜLLER MEST EDİLDİ

Tüm camilerde olduğu gibi Sani Konukoğlu Camisinde de ilk teravih gecesi vatandaşlar camiyi doldurdu. Teravih namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasideler okunarak vatandaşlara manevi bir gece yaşatıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, belediye meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler de ilk teravih namazını vatandaşlarla birlikte Sani Konukoğlu Camisinde eda etti. Namazın ardından İnegöl Belediyesi tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARIN RAMAZANINI KUTLADI

Namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe halkının Ramazan ayını tebrik ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Program sonrası cami yakınındaki kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Taban, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle ilçe halkını bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi'nin ramazan boyunca gerçekleştireceği teravih programları şöyle: 20 Şubat Cuma Hafız Selman Kızmaz Alanyurt Esentepe Camisi, 23 Şubat Pazartesi Hafız Alpcan Çelik Somuncu Baba Camisi, 25 Şubat Çarşamba Hafız Esat Tuna Urgancılar Camisi, 26 Şubat Perşembe Hafız Ahmet Yüksel Huzur Yeşil Camisi, 27 Şubat Cuma Hafız Emre Aslan Tahtaköprü Merkez Camisi, 02 Mart Pazartesi Hafız Dursun Şahin Halit Paşa Camisi, 04 Mart Çarşamba Kurra Hafız Furkan Çınar Cerrah Merkez Camisi, 06 Mart Cuma Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu Kurşunlu Belediye Camisi, 09 Mart Pazartesi Kurra Hafız Metin Çakar Hacı Yusuf Şahin Camisi, 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz TOKİ Hz. Ali Camisi, 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.