Bursa Gaziantepliler Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Kemal Kurt, hemşehrilerinin tam desteğini aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yaşayan Gazianteplileri temsil eden sivil toplum kuruluşu Bursa Gaziantepliler Derneği Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Hasan Erdem ile birlikte Muharrem Kaya ve Suat Göçeroğlu divan heyetinde yer aldı.

Divan Başkanı Hasan Erdem, 'Bursa'da yaşayan hemşehrilerimizi 35 yıldır temsil eden derneğimizin genel kurulunda 2026-2028 dönemi başkanı seçilen Kemal Kurt'u tebrik ediyor, geçmiş dönem başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Derneğimizin geleceğe taşınmasında en önemli köprü olan gençlerimizi daha çok katılım sağlamalarını önemsiyoruz' dedi.

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanlığını devreden Vakkas Parlak da yeni dönem yönetim kuruluna başarılar dileyerek, geçmiş dönemde beraber görev yaptığı yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti. Derneğin 2026-2028 dönemi başkanlığına üyelerin tamamının desteğiyle seçilen Başkan Kemal Kurt, başta geçmiş dönem başkanlar olmak üzere kendisine destek veren hemşerilerine teşekkür etti. Başkan Kurt, 'Bursa Gaziantepliler Derneği olarak hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde çıtayı yükselterek hemşehrimize layık olmaya çalışacağız' dedi.

2026-2028 YÖNETİM KURULU

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanlığını Kemal Kurt'un üstlendiği yeni yönetimde; Ayhan Memege, Hüseyin Göğüş, Musa Yılmaz, Özgür Aslan, Ali Erol, Mustafa Köşker, Hatice Şahin, Adem Kaya, Burak Başkan, Özdemir Kısa, İbrahim Gören, Orhan Gazi Dinç, Melek Savaşman yer aldı. Yeni dönemde Mehmet Emin Şimşek, Muzaffer Ceylan, Mustafa Bayer, Bekir Yılmaz, Mehmet Doğan ve Ömer Koçer ise denetim kurulunu oluşturdu.