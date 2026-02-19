Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Üzeyir Dal ve yönetimi, İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir'i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği (BURSİVDER) Başkanı Üzeyir Dal, Bilişim AR-GE Sorumlusu Dr. Cengiz Akpolat, Esnaf Komisyon Başkanı Murat Hatipoğlu ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Muhsin Ertuğrul Kemikli, İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir'i ziyaret etti.

Derneğin faaliyetlerinden bahseden BURSİVDER Başkanı Üzeyir Dal, dernek tarafından düzenlenen iftar programına tüm dernek üyeleri ve Bursalıları beklediklerini ifade ederek, 'BURSİVDER olarak 6 Mart Cuma akşamı Atapark Balo ve Davet Salonu'nda bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz birlik ve dayanışma iftar programımız olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz.' dedi.

İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir de, Dal ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, başarılar diledi.