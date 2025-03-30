Bayram tatilinde, uzun yola çıkmayı planlayanlara önemli uyarı Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD’den geldi. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; kış lastiklerinin çıkarılma zamanı gelse de sürücülerin hava durumundaki ani değişiklikler nedeniyle gidecekleri bölgenin hava durumunu ve Valilik duyurularını takip etmesi gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilini birleştirerek uzun yola çıkmayı planlayanlar için öncelikle ve önemle dikkat edilmesi gereken bir konu var; o da lastikler…

Hayatımızın her alanında ve her anında önemli bir yer kaplayan lastiklerin güvenli bir trafik için önemine işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Bir lastiğin yola temas ettiği alan avuç içi kadar bir alan. Bizi aracımızdayken yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Bizi yola ve hayata bağlayan lastiklere gözümüz gibi bakmalıyız. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli. Uzun yola çıkacak sürücülerimize mutlaka ve ısrarla mevsimine uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİ ÇIKMALI MI ÇIKMAMALI MI?

Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla bittiğine de dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, uygulamaya dair en güncel ve doğru bilgilere il valiliklerinden ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Doğru lastiğin mevsimine, yola ve araca uygun lastik olduğunu belirten Kurt, "Mevsim geçişleri nedeniyle ve iklim krizine bağlı olarak hava durumunda ani değişiklikler olabiliyor. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla bitse de yönetmelik bu sürenin uzatılması veya erkene çekilmesi yetkisini Valiliklere bırakmaktadır. Sürücülerimizin gidecekleri yolda o bölgenin Valilik duyurularını takip etmesini öneriyoruz. Kış lastiğini çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçmek için bu duyurular önemli. Isınan havada kış lastiği kullanılması yakıt tüketimini artırır. CO salınımını artırır. Sıcak havada kış lastiği kullanılmaya devam edilirse; lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır. Uzun yola çıkmadan bu lastikler çıkarılmalı ve yerine mevsime uygun lastik takılmalı. Ancak dediğimiz gibi hava durumundaki değişiklikler ve bölgesel farklılıklar nedeniyle kış lastiğini çıkarıp çıkarmama kararını almadan önce Valilik duyurularını takip etmeliler" diye konuştu.

Kurt lastiklerin bakım ve kontrolünün bir uzman tarafından yapılması gerektiğini de belirterek, "Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun" uyarısında da bulundu.

Kutu

Yola çıkmadan önce yapılması gerekenler!

Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekir.

Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir.

Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır.

Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı / bastırmalısınız.

Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız.

Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz.

Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur.