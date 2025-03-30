İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart Cumartesi günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

"İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir" denilen açıklamada, "Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

VALİ GÜL: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Maltepe’deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı