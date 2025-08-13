Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Muhtar Buluşmaları” kapsamında Kandıra ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, kırsal mahallelere doğalgazın gelmesi konusunda altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 472 mahalle muhtarının katılımıyla geleneksel hale gelen “Muhtar Buluşmalarını” sürdürüyor.

Bu kapsamda Kandıra ilçesindeki muhtarlarla gerçekleştirilen toplantılarda, mahallelere yapılan hizmetler ele alındı, talep ve öneriler değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen toplantılarda, mahallelere yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veriliyor, yapılması gereken hizmetler aciliyet sırasına göre masaya yatırılıyor.

Kandıra Belediyesi Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Muhtar Buluşmaları” toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horos, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Adnan Kaçan, Büyükşehir Belediyesi ve İSU yetkilileri katıldı.

BALABAN, YAPILAN HİZMETLERİ AKTARDI

Toplantıda Başkan Büyükakın’ın muhtarlara selamını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, muhtarlarla sürekli irtibat halinde olduklarını ve taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getirdiklerini belirtti. Balaban, şehirdeki hizmetlerin kırsalda da en ücra köşelere kadar ulaşmasının gayreti içinde olduklarını belirterek, muhtarlara Kandıra ilçesinde yapılan hizmetleri aktardı.

Genel Sekreter Yardımcısı Balaban, özellikle doğalgaz yatırımları konusunda hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, “Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım planlarımız çerçevesinde Kocaeli’nin tüm kırsal mahallelere doğalgazın ulaşması için özellikle altyapı çalışmalarımızla İzgaz’a destek veriyoruz. Bu bizim hem çevresel hem de sosyal bir sorumluluğumuz. Vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek adına bu süreci hızlandırmak için tüm girişimleri yapıyoruz” dedi.

Toplantıda, yapılan hizmetler ve mahallelerdeki sorunlar ele alındı, çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunuldu. Muhtar Buluşmaları, il genelindeki mahalle muhtarlarının katılımıyla belirlenen tarihlerde yapılacak. İlçe ilçe yapılacak toplantılar sonunda toplam 472 muhtarla birebir görüşülerek, talepleri alınmış olacak.