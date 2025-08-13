Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Kaymakamlığıyla iş birliği içerisinde ilçedeki metruk binaların yıkımı için çalışmaların hız kazandığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi, kent estetiğini bozan ve kamu güvenliğine karşı risk oluşturan metruk binaları tek tek yıkarak ortadan kaldırıyor. Metruk binaların yıkılmasıyla birlikte hem çevre hem de asayiş açısından daha güvenli bir Yenişehir oluşturuluyor. İlçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla harekete geçen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.

Yenişehir Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde ilçedeki tüm metruk binaların tespit edilmesi ve yıkılması için seferberlik başlattıklarını ifade eden Başkan Özel, geçtiğimiz günlerde Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

TESPİTLER YAPILIYOR

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Halkımızın güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. İlçemizde tehlike arz eden ve madde kullanıcılarının meskeni haline gelen metruk binaların yıkımını teker teker gerçekleştiriyoruz. Yenişehir Kaymakamlığıyla birlikte adeta bir seferberlik içinde çalışarak ilçemizdeki metruk binaların tespitlerini yaparak, metruk binaların hızlı bir şekilde yıkımını sağlayacağız. Değerli Kaymakamımız Sayın Ümit Altay’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KAÇAK YAPIDA NET TAVIR

Öte yandan kaçakla mücadelelerin de sürdüğünü ifade eden Başkan Ercan Özel, “Tarım kenti Yenişehir’de, kaçak olarak inşa edilen yapıların tespitleri yapılıp, yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Bu konuda kararımız net. Tarım alanlarına zarar veren her türlü yapının karşısında olacağız” diye konuştu.