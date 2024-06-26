Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edenÇin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian’ı; Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüsnü Güngör Akarca, Aytaç Yüce ile Meclis Üyesi Özcan Gümüş ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Kırklareli’deki yatırım imkanları hakkında bilgiler veren Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolos Yardımcımızıile beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimizle birlikte hedefimiz Orta Asya ile yakınlaşmak ve yeni işbirlikleri kurmaktır. Bu konuda iş dünyamıza yeni iş birlikleri için platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız Kırklareli ekonomisini canlandırmak için gerek yurt içinde gerekse de yurtdışında girişimlerde bulunmaktır. Bunun içinde gece-gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kırklareli’yi tanıtırken daima bir üretim şehri olarak tanıtıyoruz. Tükettiğinden daha fazlasını üreten bu coğrafya artık dünyanın ilgisini daha da çok çekiyor. Tarım ve Sanayi gibi konularında üretimimizin yanı sıra sahip olduğumuz coğrafya ile Turizm konusunda da yükselmeye, ses getirmeye devam ediyoruz. Üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmaya ve dünya piyasasında boy göstermelerine destek olmaya çalışıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari işbirliğimizi geliştirip üyelerimizin yatırım yapmalarını ya da Çin Halk Cumhuriyeti menşeili firmaların burada yatırım yapmasını sağlamak bizleri memnun edecektir” dedi.

“TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK ARZUSUNDAYIZ”

Karşılaşılabilecek her türlü problemlerin çözümü konusunda yardıma hazır olduklarını belirten Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian’ıise; “Burada olmaktan ve gösterilen misafirperverlikten çok memnun oldum. Ziyaretten önce değerli Başkanımız Soner Ilık hakkında edindiğim bilgilerde kendisinin genç, girişimci, araştırmacı bir ruha ve Kırklareli’nin gelişmesi için değişik fikirlere sahip olduğunu öğrendim. Bu bilgiler benim için çok değerli. Politikada kurum ve kuruluşların gerçek hayatta da sık sık bir araya gelmesi ilişkiler açısından önem arz ediyor. Türkiye önemli bir ülke ve gittikçe daha da iyi başarılar yakalamaya devam ediyor. Kırklareli çok çeşitli bir üretim şehri olarak dikkat çekiyor.Bu şehir ile ticari ve ekonomik işbirliğimizi geliştirmek arzusundayız” dedi.

İki taraf için de verimli geçen görüşmenin ardından karşılıklı armağanların takdimi ile ziyaret sonra erdi.