Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gidildi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yapılan değişiklikle, programın başvuru, değerlendirme, ödeme ve denetim süreçleri yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, destek programının 4447 sayılı Kanun'un geçici 35. maddesinde belirtilen tarihler arasında korunan istihdama yönelik yürütüleceği hükme bağlandı. Destekten yararlanacak işletmeler için, referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısının koruma döneminde de korunması şartı getirildi.

Koruma dönemi en az altı ay olacak şekilde belirlenirken, destek ödemelerinde aylık prim gün sayısı esas alınacak. Küsuratlı ortalamalarda virgülden sonrası dikkate alınmayacak.

İMALAT SANAYİNE ÖZEL DESTEK

Düzenlemeye göre, belirlenen NACE kodlarında faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerine, korudukları istihdama karşılık aylık 30 prim gün için 3 bin 500 TL destek sağlanacak.

Ayrıca, istihdamını koruyan işletmelere kredi desteği verilmesinin de önü açıldı. İşletmelerin kullanabileceği kredi tutarı, referans dönemindeki prim kazançları ve koruma süresi dikkate alınarak hesaplanacak; belirli teknik kriterleri sağlayan işletmeler için bu tutar bir kat artırımlı uygulanabilecek.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜREÇLERİ ÇEVRİMİÇİ YÜRÜTÜLECEK

Başvuruların yeni oluşturulacak çevrimiçi portal üzerinden alınacağı, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlık ve Başkanlık tarafından belirleneceği ifade edildi.

Ödeme, izleme, borç durum tespiti ve fazla veya yersiz ödemelerin geri tahsili gibi süreçlerin de ortak şekilde yürütülebileceği kaydedildi.

Yönetmelikte ayrıca, destek ödemelerinin aktarım ve muhasebeleştirme süreçleri de yeniden tanımlandı. Buna göre, İŞKUR tarafından aktarılan kaynakların genel bütçeye gelir kaydedilmesi, ardından ilgili bütçe tertiplerine ödenek eklenmesi süreci Cumhurbaşkanı yetkisi ve ilgili kurumlar aracılığıyla işletilecek.

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